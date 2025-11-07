"أمين الطائف" يطلق مبادرة "حديقة الحي" لتعزيز الترابط الاجتماعي ودعم المواهب والأسر المنتجة

أطلق أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي مبادرة "حديقة الحي"، ضمن جهود الأمانة لتعزيز الترابط الاجتماعي وتحويل حدائق الأحياء السكنية إلى بيئة تفاعلية جاذبة تدعم المواهب والأسر المنتجة والباعة الجائلين ورواد الأعمال، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة.
وأوضح الزايدي أن المبادرة تهدف إلى تمكين المجتمع المحلي من الاستفادة من الحدائق العامة، عبر إيجاد مساحات مفتوحة مهيأة للأنشطة الاجتماعية والإبداعية والاقتصادية، تُمكّن الأسر والأفراد من إبراز مهاراتهم ومنتجاتهم في بيئة آمنة وجاذبة.
وستشهد المبادرة مساهمة فاعلة من القطاعين غير الربحي والخاص في دعم برامجها وأنشطتها، التي تُعنى بصحة ورفاهية السكان وتعزيز البعد الإنساني في الحدائق، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتقوية الروابط الاجتماعية داخل الأحياء.
وتأتي هذه الخطوة متماشية مع جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير الحدائق العامة والتدخلات الحضرية في المناطق السكنية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
كما تعمل المبادرة على خلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة تعزز الصحة والسعادة، وتمنح السكان فرصًا للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات مفتوحة تلبي احتياجات الترفيه والدعم المجتمعي في الوقت ذاته.
وتتضمن المبادرة تطوير خدمات حدائق الأحياء لتكون وجهات عائلية متكاملة تجمع بين الترفيه والأنشطة الاجتماعية، مع تخصيص مساحات للأسر المنتجة لعرض منتجاتها، وإيجاد فرص تجمع حيوية تعزز ازدهار المجتمع المحلي، ليصبح "حديقة الحي" عنصرًا رئيسًا في النسيج الحضري ومتنفسًا اجتماعيًا وثقافيًا للأهالي.