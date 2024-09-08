"الأمن الغذائي": صرف 426 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي

وبلغ صافي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (426,152,965) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (239,855) طناً، وذلك لعدد (810) مزارعين؛ ليبلغ إجمالي ما تمّ صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.035,865,568) ريالاً، وذلك لكمية (595,572) طناً، لعدد (2,284) مزارعاً.