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"الأمن الغذائي": صرف 426 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي

"الأمن الغذائي": صرف 426 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم 1445 / 1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (426,152,965) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (239,855) طناً، وذلك لعدد (810) مزارعين؛ ليبلغ إجمالي ما تمّ صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.035,865,568) ريالاً، وذلك لكمية (595,572) طناً، لعدد (2,284) مزارعاً.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون طن لكل عام.

مزارعي القمح المحلي
الهيئة العامة للأمن الغذائي

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