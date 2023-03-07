شاهد في حجز الشرائع.. مركبات تقتحم الممشى وأعداد الدراجات والخيول في ازدياد

لم تتوقف أيدي العابثين بالممتلكات العامة عن إحداث التشوه في المتنزهات العامة، وكان آخره ما وثقته "سبق" أمس في حجز المركبات بالشرائع من إتلاف للشبك المحيط بالحجز، والذي يعمل كحماية لمن داخله وضمان لسلامتهم من الطرق المحيطة به، وبالذات الجهة الجنوبية القريبة من الخط السريع لتجنب العبور منها.