شاهد في حجز الشرائع.. مركبات تقتحم الممشى وأعداد الدراجات والخيول في ازدياد

لم تتوقف أيدي العابثين بالممتلكات العامة عن إحداث التشوه في المتنزهات العامة، وكان آخره ما وثقته "سبق" أمس في حجز المركبات بالشرائع من إتلاف للشبك المحيط بالحجز، والذي يعمل كحماية لمن داخله وضمان لسلامتهم من الطرق المحيطة به، وبالذات الجهة الجنوبية القريبة من الخط السريع لتجنب العبور منها.
وامتد إتلاف الشبك لأكثر من نقطة، وفي كل مرة تتم الصيانة لا يكاد تمر عليها 24 ساعة إلا وتتعرض للتقطيع لدخول المشاة منها واستخدام أصحاب الدراجات المخالفة لها في الهروب حال وجود الجهات ذات العلاقة.
كما عادت ظاهرة الدراجات النارية رباعية الدفع أو ذات العجلتين والخيول وعرباتها بشكل كبير ما يتطلب تعاون الجهات ذات العلاقة للقضاء عليها وما تسببه من تشوه بصري وسمعي وما ينتج عنها من أخطار على السلامة العامة.
وقال أحد السكان إن الأمر لا يقتصر على الساحة الكبيرة للحجز وإنما وصل إلى الممشى المحيط بالحجز بسبب اقتحام عدد من المركبات داخله والقيادة فيه بالإضافة إلى الدراجات النارية.
وبين ساكن آخر: "قبل عدة أيام تواجدت مركبة داخل الممشى المخصص في الحجز، وكادت تتسبب في دهس أحد الأطفال".