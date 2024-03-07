شركة رواء للتقنية تحتفل بإنجازاتها السنوية وتكرم الموظفين المتميزين

أقامت شركة رواء، الرائدة في تقديم الخدمات التقنية لأصحاب الأعمال، حفلها السنوي احتفالًا بإنجازاتها التي حققتها خلال العام المنصرم ، وتقديرًا للجهود التي بذلها الموظفين والموظفات، وذلك بحضور المدير التشغيلي والشريك المؤسس الأستاذ عبدالله الجضعي، والمدير التنفيذي والشريك المؤسس المهندس محمد القصير.
وأشاد المهندس محمد القصير بنجاح شراكة رواء مع شركة الاتصالات السعودية لتقديم خدماتها وحلولها التقنية في فروع stc بالمملكة، والتي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات النظام المحاسبي وإدارة المخزون والمتاجر والمبيعات، موضحا أن رواء ستنتقل إلى مقرها الجديد في شمال الرياض والذي سيضم جميع الموظفين الذين زادوا بنسبة 58% من 183 إلى 315 موظف.
وأفاد الأستاذ عبدالله الجضعي أن الشركة نجحت في إطلاق نظام رواء للدفع ونقاط البيع، وبيع الأجهزة المصدرة ذات العلامة التجارية الخاصة برِواء، وتفعيل برنامج بيع الأجهزة بالجملة؛ حيث زادت عدد الأجهزة المباعة في السوق إلى 10 آلاف جهاز حتى الآن، موضحًا أن الشركة دمجت تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصتها الرقمية، وأتمتة المهام اليومية وسير العمل لتقليل تكلفة التشغيل بنسبة 20%.
وحققت الشركة خلال العام المنصرم إنجازات كبيرة باختيارها ضمن الشركات التقنية سريعة النمو في برنامج الشركات المليارية، والذي تم إطلاقه عام 2023 بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.
وذلك بسبب نموها السريع بمتوسط نمو سنوي قدره 600% منذ تأسيسها في عام 2019 حتى عام 2023.
كما أغلقت رواء جولة استثمارية بـ 100مليون ريال سعودي، بقيادة واعد فنتشرز، الصندوق الاستثماري لشركة أرامكو السعودية، ومشاركة صندوق stc المؤسسي للاستثمار (CIF)، وصندوق جرافين فنتشرز، وسدو كابيتال، وفيجن فنتشرز، وخوارزمي فنتشرز، وصندوق دراية، وشركة عبد الرحمن سليمان الراجحي وأولاده، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد.