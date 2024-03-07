شركة رواء للتقنية تحتفل بإنجازاتها السنوية وتكرم الموظفين المتميزين

وأفاد الأستاذ عبدالله الجضعي أن الشركة نجحت في إطلاق نظام رواء للدفع ونقاط البيع، وبيع الأجهزة المصدرة ذات العلامة التجارية الخاصة برِواء، وتفعيل برنامج بيع الأجهزة بالجملة؛ حيث زادت عدد الأجهزة المباعة في السوق إلى 10 آلاف جهاز حتى الآن، موضحًا أن الشركة دمجت تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصتها الرقمية، وأتمتة المهام اليومية وسير العمل لتقليل تكلفة التشغيل بنسبة 20%.