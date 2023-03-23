أمير الشرقية يدشن مبادرة "مجالسنا قول وفعل" وحملة "بنغير القصة".. هنا الأهداف

وأكد أمير الشرقية أهمية فكرة الحملة والمبادرة التي انطلقت في شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه أعمال الخير، مشيرًا إلى أن ما تقدمه الجمعية من جهد لافت في ترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة واهتمامها بالاستعانة بالمتخصصين في المشاريع التي تنفذها يؤكد أنها تسلك العمل المنهجي، وأدى ذلك إلى توسّع نشاطها داعيًا رجال الأعمال والشركات لمواصلة دورهم الاجتماعي في دعم الجمعية حتى تواصل أداء مهمتها السامية.