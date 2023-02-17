"البديوي": مؤتمر ميونخ الدولي فرصة لتبني فهم مشترك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين

شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم، في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ 59، المنعقدة خلال الفترة من 17 حتى 19 فبراير 2023م، بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول ووزراء الدفاع والخارجية وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص.