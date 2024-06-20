السفير "بامخرمة": نبارك للمسلمين عموماً ‫نجاح موسم الحج بشكل باهر وملحوظ

عبر السفير الدكتور ضياء الدين بامخرمة سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي بالمملكة باسم السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة العربية السعودية عن شكره وعرفانه لقيادة المملكة وشعبها لما قدمته من خدمات جليلة لرعاية ضيوف الرحمن، ونبارك للمسلمين عموماً نجاح موسم الحج ١٤٤٥ هـ بشكل باهر وملحوظ، مثمناً ما تضمنته كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من مشاعر صادقة فياضة تجاه خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهما.
وفي التفاصيل، قال السفير "باخرمة": نحمد الله الذي أتم للحجاج نسكهم بأمن وأمان، وهنيئاً لهم أداء فرضهم بسكينة واطمئنان، ونسأل الله أن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً، كما يطيب لي بمناسبة هذا الحدث العظيم أن أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بأطيب التهاني لنجاح موسم الحج على الوجه الأكمل سائلاً الله تعالى أن يجعله في ميزان حسنات قيادة وشعب هذه الدولة المباركة، ويديم على أرض الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنماء والرخاء الذي تنعم به وينعكس خيراً وبركة على مشارق الأرض ومغاربها.