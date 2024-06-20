السفير "بامخرمة": نبارك للمسلمين عموماً ‫نجاح موسم الحج بشكل باهر وملحوظ

وفي التفاصيل، قال السفير "باخرمة": نحمد الله الذي أتم للحجاج نسكهم بأمن وأمان، وهنيئاً لهم أداء فرضهم بسكينة واطمئنان، ونسأل الله أن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً، كما يطيب لي بمناسبة هذا الحدث العظيم أن أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بأطيب التهاني لنجاح موسم الحج على الوجه الأكمل سائلاً الله تعالى أن يجعله في ميزان حسنات قيادة وشعب هذه الدولة المباركة، ويديم على أرض الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنماء والرخاء الذي تنعم به وينعكس خيراً وبركة على مشارق الأرض ومغاربها.