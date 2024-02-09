كيف تغيّر السعودية وجه الرعاية الصحية حول العالم بـ "مستشفى في المنزل"؟!

وكمثالٍ مباشرٍ على ذلك، تم تحقيق تجربة "المستشفى في المنزل"، مع إنشاء أكبر مستشفى افتراضي في العالم، مستشفى صحة الافتراضي (SVH)، ومن خلال اتصاله بـ 170 مستشفى في السعودية، يقدّم المستشفى الافتراضي استشارات روتينية وإمكانية الوصول إلى الأطباء الذين يغطون 65 تخصصًا لـ 480.000 مريض سنويًا، على مدار 24 ساعة يوميًا، سبعة أيام في الأسبوع.