بعد حصدهم 27 جائزة عالمية.. "الفضلي" يُكرّم أبطال "آيسف 2023م"

كرّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، أبطال المنتخب السعودي المكون من (35) طالبًا شاركوا في معرض "ريجينيرون" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023م"، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو الماضي؛ لتحقيقه إنجازًا عالميًا بالفوز بـ (27) جائزة كبرى من خلال تنافسهم مع أكثر من (1800) طالب من (70) دولة حول العالم.