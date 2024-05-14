دارة الملك عبدالعزيز توقّع مذكرة تعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

كما تضمنت المذكرة إتاحة الفرص للباحثين وتزويدهم بالمعلومات التاريخية والجغرافية، والجيومكانية، والاجتماعية، إضافةً إلى إقامة الندوات، والمعارض، والورش المتخصّصة المشتركة، والتعاون في ترميم الوثائق والخرائط وأرشفتها ورقمنتها لدى الهيئة، مع تبادل النشرات العلمية، والإصدارات، والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.