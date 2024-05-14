دارة الملك عبدالعزيز توقّع مذكرة تعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

وقّعت دارة الملك عبدالعزيز مذكرة تعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وذلك بهدف دعم الجهود الوطنية التي تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة ودعم البرامج والمشاريع المشتركة بين الطرفين.
ومثّل دارة الملك عبدالعزيز في توقيع المذكرة رئيسها التنفيذي تركي بن محمد الشويعر؛ فيما مثّل هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية رئيسها التنفيذي الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي.
وتضمنت المذكرة توثيق النطاق الجغرافي لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، وتوثيق التراث غير المادي والتسميات الجغرافية، والممرات القديمة والدروب التاريخية والمواقع الأثرية والنباتية التاريخية، وتحديد أماكنها داخل نطاق المحميتَيْن، إلى جانب حصر النقوش، ودراسة عمل لوحات تعريفية بالمواقع التاريخية المستهدفة، ودراسة تنفيذ إصدار مصوّر للمحمية وإنتاج أفلام ومقاطع مرئية قصيرة عنها.
كما تضمنت المذكرة إتاحة الفرص للباحثين وتزويدهم بالمعلومات التاريخية والجغرافية، والجيومكانية، والاجتماعية، إضافةً إلى إقامة الندوات، والمعارض، والورش المتخصّصة المشتركة، والتعاون في ترميم الوثائق والخرائط وأرشفتها ورقمنتها لدى الهيئة، مع تبادل النشرات العلمية، والإصدارات، والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.