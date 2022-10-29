السفارة السعودية في الفلبين تحذّر المواطنين من إعصار «paeng»

شدّدت السفارة على المواطنين الموجودين فيها، أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار «paeng»، الذي ضرب عديداً من المدن في جنوب الفلبين وإقليم لوزون والعاصمة مانيلا.