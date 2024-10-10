نبيلة عبيد تعود للشاشة بعد غياب 4 سنوات في عمل سعودي مصري مشترك

بعد غياب استمر أربع سنوات، تعود النجمة المصرية الكبيرة نبيلة عبيد إلى الساحة الفنية من خلال مشاركتها في عمل سعودي مصري مشترك. وفي تصريح خاص لـ"سبق"، كشفت نبيلة عبيد أنها وافقت على الدور في مسلسل "جذوة" فور عرضه عليها من المنتج السعودي خالد الراجح، معربة عن حماسها لتقديم شخصية جديدة وغريبة على ما قدمته سابقًا، رغم مسيرتها التي تشمل أكثر من 90 فيلمًا.