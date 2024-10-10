نبيلة عبيد تعود للشاشة بعد غياب 4 سنوات في عمل سعودي مصري مشترك
بعد غياب استمر أربع سنوات، تعود النجمة المصرية الكبيرة نبيلة عبيد إلى الساحة الفنية من خلال مشاركتها في عمل سعودي مصري مشترك. وفي تصريح خاص لـ"سبق"، كشفت نبيلة عبيد أنها وافقت على الدور في مسلسل "جذوة" فور عرضه عليها من المنتج السعودي خالد الراجح، معربة عن حماسها لتقديم شخصية جديدة وغريبة على ما قدمته سابقًا، رغم مسيرتها التي تشمل أكثر من 90 فيلمًا.
وأعربت نبيلة عن أملها في أن يسهم هذا التعاون بين السعودية ومصر في الفنون والدراما في تحقيق مزيد من النجاحات.
من جانبه، عبّر المخرج السعودي عامر الحمود عن سعادته بانضمام النجمة المصرية للعمل، قائلاً: "اليوم نرحب بنبيلة عبيد في المملكة. نعيش أزهى العصور الثقافية والفنية، وسعيد بتواجد النجوم الكبار على أرضنا، مما يعزز التواصل الثقافي والفني."
كما أعربت المطربة التونسية أماني السويسي عن فخرها بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدة أن الفكرة جديدة ومليئة بالتحديات، وأن العمل مع النجمة نبيلة عبيد شرف كبير.