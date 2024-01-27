"الزهراني": مردود اقتصادي كبير لرالي حائل الدولي.. ليس مجرد "تطعيس"!

وأضاف الزهراني: أن بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي قال: إن تسجيل الفرد الواحد في الفريق المتسابق في رالي داكار الذي أقيم مؤخرًا في حائل يكلّف 40 ألف ريال، سواء كان ميكانيكيًّا أو مساعدًا، أو مهما كانت صفته في الفريق، أما رسوم تسجيل السيارة الصغيرة المتسابقة فتكلف حوالي "120" ألف ريال، والشاحنات تكون رسوم تسجيلها أعلى وتقاس بالمتر، كما أنه لا يجوز للمتسابق نشر فيديوهاته، بل يجب عليه شراؤها من إدارة الرالي، ويكلفه ذلك نحو "100" ألف ريال، فإذا كان عدد المتسابقين والطواقم التابعة لهم يصل أحيانًا إلى "5000" مشترك؛ فعليك حساب المردود المادي من الرالي والتنافس.