نائبة وزير السياحة: نمو لافت للقطاع… وارتفاع السياح الأوروبيين 14% في 2025

أكّدت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء آل سعود خلال مشاركتها في ملتقى ميزانية 2026 أن قطاع السياحة يواصل تحقيق قفزات نوعية، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق السياحي وصل إلى 275 مليار ريال، في مؤشر يعكس توسع القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وكشفت الأميرة هيفاء أن المملكة تستهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ضمن أهداف استراتيجية تهدف لتعزيز الجاذبية السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية في مختلف الوجهات.
وأضافت أن نسبة السياح القادمين من أوروبا ارتفعت بـ14% خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية بالوجهات السعودية وتطور الخدمات المقدمة للزوار.
وأوضحت أن إنفاق السياح المحليين بلغ 105 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، مؤكدة أن نمو السياحة الداخلية يعد أحد المحركات المهمة لقطاع السياحة لما يقدمه من أثر مباشر في دعم المنشآت والفرص الوظيفية.
وأكدت نائبة وزير السياحة أن القطاع مستمر في التوسع عبر مشاريع نوعية ومبادرات جديدة تعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة، وتواكب مستهدفات رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل ورفع جودة الحياة.