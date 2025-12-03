نائبة وزير السياحة: نمو لافت للقطاع… وارتفاع السياح الأوروبيين 14% في 2025

أكّدت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء آل سعود خلال مشاركتها في ملتقى ميزانية 2026 أن قطاع السياحة يواصل تحقيق قفزات نوعية، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق السياحي وصل إلى 275 مليار ريال، في مؤشر يعكس توسع القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.