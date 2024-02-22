أنهت القبلية وحققت الأمن بالجزيرة.. "الراشد": محمد بن سعود أسس دولة قومية قبل أن تعرفها أوروبا

يرصد الكاتب والمحلل الساسي عبدالرحمن الراشد، الملامح السياسية الأساسية لمشروع تأسيس الدولة على يد الإمام محمد بن سعود، لافتًا إلى أن القرن الثامن عشر المشحون بالأحداث الكبرى؛ أرسى أسس الخريطة السياسية للعالم، والتي نعيش معظمها اليوم، وكانَ قيام الدولة السعودية واحداً من المتغيرات التي رسَّخت وجودَها إلى اليوم، ومؤكدًا أن مشروع محمد بن سعود المختلف كانَ في إقامة الدولة الوطنية القومية القوية وليس التعصب للقبيلة أو البلدة، وهو المشروع الذي حقق لكل مناطقِ المملكة الأمن والحماية، وانهي حالةَ الغزو والنهب والاحتراب بين القبائل، كما أعاد حكم الجزيرةِ العربية إلى أهلِها، بعد أن كانت تدار من دمشق وبغداد والقاهرة والأستانا على مرّ القرون، بينما كان سكانها يعانون من موجات الجوعِ والقحطِ والأوبئة، باستثناء مكةَ والمدينة.