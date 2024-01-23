"الملتقى الأول لقيادات التطوع" يناقش اللائحة الموحدة للتطوع ويستعرض تجارب الجمعيات الوطنية.. غداً

وفي اليوم الثاني يستعرض محسن القيسي، المشرف على مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة، المنصة العربية للتطوع والتي تم إطلاقها بهدف تنمية قدرات المتطوعين؛ وتنسيق العمل التطوعي وتنظيمه وإدارته؛ وتقوية الاتصال والتنسيق في العمل التطوعي في الجمعيات الوطنية؛ والإسهام في المحافظة على حقوق المتطوعين؛ واستقطابهم إلى المهام التطوعية المستهدفة.