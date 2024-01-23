"الملتقى الأول لقيادات التطوع" يناقش اللائحة الموحدة للتطوع ويستعرض تجارب الجمعيات الوطنية.. غداً

يفتتح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري يوم غدٍ الأربعاء، الملتقى الأول لقيادات التطوع بالجمعيات الوطنية العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ والذي تنظمه الأمانة العامة للمنظمة في مقرها بالحي الدبلوماسي بالرياض ويستمر يومين.
في اليوم الأول للملتقى، يتم استعراض تجارب هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعيتي الهلال الأحمر القطري والإماراتي في إدارة العملية التطوعية عبر منصة التطوع؛ وتجارب الهلال الأحمر المصري والعراقي والصليب الأحمر اللبناني في إدارة العملية التطوعية.
وفي اليوم الثاني يستعرض محسن القيسي، المشرف على مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة، المنصة العربية للتطوع والتي تم إطلاقها بهدف تنمية قدرات المتطوعين؛ وتنسيق العمل التطوعي وتنظيمه وإدارته؛ وتقوية الاتصال والتنسيق في العمل التطوعي في الجمعيات الوطنية؛ والإسهام في المحافظة على حقوق المتطوعين؛ واستقطابهم إلى المهام التطوعية المستهدفة.
وعقب استعراض المنصة العربية للتطوع تنطلق حلقة نقاش حول اللائحة الموحدة للتطوع بإدارة مشرف المركز.
يذكر أن المشاركين في الملتقى هم من منسوبي هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول العربية.