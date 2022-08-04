جامعة نايف ترصد تحديَّات تواجه التراث العربي وتوصي بتشريعات لحمايته

ونوهت الورقة إلى أن المنطقة العربية تنفرد وتتميز بثراء ثقافي وحضاري فريد، كونها مهد الديانات السماوية، وموطنًا لأعرق الحضارات البشرية، لاسيما الحضارة العربية الإسلامية وحضارة قدماء المصريين وبلاد الرافدين والحضارة الفينيقية والقرطاجية، حيث تركت هذه الحضارات آثارًا عظيمة طرحت إشكالات ذات علاقة بالتعامل معها، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية تجد تحديات في إيجاد اعتمادات مالية لتوفير نفقات المحافظة على تراثها، وتوفير الكفاءات البشرية لضمان حمايته.