شاهد.. "أجواء جازان المعتدلة" تجذب الزوّار للشواطئ و"تحفة ممر الغروب"

شهدت شواطئ منطقة جازان، صباح اليوم، إقبالاً من قِبل الزوار والأهالي وذلك لاعتدال الأجواء، فيما رصدت عدسة "سبق"، توافد الزوار على ممر الغروب الذي افتتح أخيراً بالواجهة البحرية.
ويحمل ممر الغروب تصميماً فريداً ومميزاً ويشكل تحفة معمارية داخل البحر، ويعتبر ضمن مجموعة من المواقع التي تهيأت أخيراً، ويبلغ طوله 370 متراَ وتمت تهيئته بـ51 جلسة خاصة مطلة و120 وحدة إنارة و100 شجرة زينة وركن خاص للتصوير.
وتشهد منطقة جازان اليوم، حراكًا تنمويًا كبيرًا لتعزيز نهضة المنطقة عبر حزمة المشاريع التي أطلقت مؤخراً لمواكبة الحراك الذي تشهده المملكة تزامناً مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق طموحات القيادة الحكيمة في تعزيز مصالح الوطن والمواطن.
وعززت أمانة منطقة جازان مشاريعها التنموية، ضمن سلسلة مبادراتها التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، وذلك عبر حزمة من المشاريع التي أطلقت أخيراً وشملت خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية وأنسنة المدن، إلى جانب مشاريع تحسين المشهد الحضري بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.