مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ينضم للفهرس السعودي الموحد بمكتبة الملك فهد الوطنية

يُذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تتطلع من مشروع الفهرس الموحد إلى بناء مرجعية وطنية لتوحيد الممارسات الفنية، وتوفير الأدوات والآليات المعيارية لذلك، وترشيد الإنفاق المالي الموجه لاقتناء ومعالجة أوعية المعلومات المتعددة بلغاتها المختلفة، من خلال الخدمات المقدمة (الفهرسة التعاونية، وتقاسم المصادر، والإعارة التبادلية، وتنمية المجموعات) وتطوير مشاريع معلوماتية ومعرفية ذات عوائد حقيقية، وتنسيق وتفعيل التعاون بين مختلف مؤسسات المعلومات داخل المملكة، والإسهام الفعال في تأهيل مختلف المكتبات ومؤسسات المعلومات داخل المملكة، وتطوير مواردها البشرية من خلال إعداد وتطوير برامج التدريب والتأهيل والإشراف، وإسهام المملكة الفعال في المشاريع الببليوجرافية الدولية وتنظيم المعلومات، كما يقدم العديد من الخدمات؛ منها: (التدريب، والبحث، وفهرسة أوعية المعلومات).