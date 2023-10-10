بنسبة نمو 24%.. 10.6 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال الربع الثالث 2023م

وكشفت شركة مطارات جدة عبر حسابها على منصة X، أن متوسط عدد المسافرين يومياً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي تجاوز الـ 115 ألف مسافر خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة نمو بلغت 24 % مقارنة بـ 93 ألف مسافر في الربع الثالث من عام 2022، في حين بلغ متوسط عدد الرحلات اليومية 675 رحلة بارتفاع بنسبة 17% مقارنة بمتوسط عدد الرحلات الذي بلغ 578 للفترة ذاتها من عام 2022.