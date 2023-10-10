بنسبة نمو 24%.. 10.6 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال الربع الثالث 2023م

أعلنت مطارات جدة أن أعداد المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الربع الثالث من العام الجاري تجاوزت 10.6 مليون مسافر، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، في حين بلغ عدد الرحلات خلال الربع الثالث لهذا العام 62.1 ألف رحلة بارتفاع 17% مقارنة بمتوسط عدد الرحلات الذي بلغ 53.2 ألف رحلة للربع الثالث من العام الماضي.
وكشفت شركة مطارات جدة عبر حسابها على منصة X، أن متوسط عدد المسافرين يومياً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي تجاوز الـ 115 ألف مسافر خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة نمو بلغت 24 % مقارنة بـ 93 ألف مسافر في الربع الثالث من عام 2022، في حين بلغ متوسط عدد الرحلات اليومية 675 رحلة بارتفاع بنسبة 17% مقارنة بمتوسط عدد الرحلات الذي بلغ 578 للفترة ذاتها من عام 2022.
وارتفع إجمالي عدد شحن البضائع التي تمّت مناولتها بنسبة 22% ليصل إلى 27 ألف طن مقارنة بـ 22 ألف طن للفترة نفسها لعام 2022.
تجدر الإشارة إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي حصل على شهادة اعتماد تجربة المسافر من مجلس المطارات الدولي (ACI)، خلال فعاليات القمة العالمية لتجربة العميل التي أُقيمت بكوريا الجنوبية.