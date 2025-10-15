أمير الشرقية يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2026

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وأعرب سموه عن بالغ فخره واعتزازه بما حققه لاعبو المنتخب من إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة السعودية الحافل بالنجاحات، مؤكداً أن هذا التأهل جاء ثمرةً للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الرياضي، واهتمامها المستمر بتطوير الرياضة وتمكين الرياضيين في مختلف المجالات لرفع اسم المملكة في المحافل الدولية، وتعزيز مكانتها.
كما هنأ سمو أمير المنطقة الشرقية اللاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهير المنتخب، مشيدًا بروحهم العالية وأدائهم المتميز، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقهم في المشاركات القادمة، وأن يواصل المنتخب السعودي تقديم المستويات المشرفة التي تعكس تطور كرة القدم السعودية ومكانتها في الساحتين الإقليمية والعالمية.