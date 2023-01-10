"الأزياء" تدعو المبدعين السعوديين للانضمام إلى برنامج التقنية في الأزياء

يُذكر أن برنامج التقنية في الأزياء الرقمي سيسهم في التقليل من النفايات الناجمة عن تصنيع المنسوجات، كما سيتيح التعاون مع المصممين في أي مكان في العالم، إلى جانب تسريع وتيرة عملية التصميم التي تستغرق وقتًا طويلًا من خلال الاستعانة بأفتار ثلاثي الأبعاد، وهو يأتي انطلاقًا من اهتمام الهيئة بتطوير قطاع الأزياء في المملكة، ودعم الجيل القادم من المواهب المتخصصة بالأزياء السعودية والتي تطمح إلى تحقيق إمكاناتها؛ لقطاع ثقافي مزدهر محافظ على التقاليد الأصيلة التي تميّز المملكة.