"أمانة القصيم" تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بمدينة بريدة

طرحت أمانة منطقة القصيم، فرصًا استثمارية نوعية في مواقع مميزة أمام المستثمرين والقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، في مختلف المجالات؛ وذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم من الإسهام في تنمية مدينة بريدة.