انطلاق أول رحلة لحجاج إندونيسيا إلى السعودية في مايو المقبل

صرّح وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، ياقوت خليل قوماس، بأن أول رحلة لحجاج إندونيسيا ستنطلق إلى السعودية في 12 مايو المقبل، على أن يتم تنفيذ المغادرة على مرحلتين.
وأشار الوزير الإندونيسي إلى أن رحلات الحجاج الإندونيسيين المغادرة خلال الفترة بين 12 و23 مايو ستكون متجهة إلى المدينة المنوّرة، بينما ستتوجّه الرحلات المغادرة في الفترة من 24 مايو إلى 10 يونيو إلى جدة.
وتقرر أيضًا أن تبدأ رحلات العودة للحجاج الإندونيسيين خلال الفترة من 22 يونيو إلى 22 يوليو المقبلين.
وأفاد قوماس؛ بأن عدد حجاج إندونيسيا يبلغ 241 ألف حاج، مشيرًا إلى أنه تم خضوع 61% من الحجاج المحتملين للفحوصات الصحية قبل مغادرتهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج لعام 2024.