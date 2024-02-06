انطلاق أول رحلة لحجاج إندونيسيا إلى السعودية في مايو المقبل

صرّح وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، ياقوت خليل قوماس، بأن أول رحلة لحجاج إندونيسيا ستنطلق إلى السعودية في 12 مايو المقبل، على أن يتم تنفيذ المغادرة على مرحلتين.