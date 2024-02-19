بعد افتعال أزمة البصل.. "قانوني": محتكرو السلع يواجهون غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال

وقال إن قانون المنافسة السعودي صدر عام 2005، وتبعه تحديث للقانون في عام 2019، وتضمَّن العديد من الأدوات التنظيمية والرقابية التي تكفل رقابة الهيئة على مختلف القطاعات، وضمان بيئة ملائمة في تحديد أسعار السلع والخدمات، وفق مبادئ السوق الحرة وقواعد العرض والطلب؛ وبالتالي ضمان تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من المنافسة.