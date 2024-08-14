مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 حقيبة مواد عناية شخصية في "البحيرة" بولاية نهر النيل بالسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 500 حقيبة مواد عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية البحيرة بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 2.967 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.