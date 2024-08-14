مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 حقيبة مواد عناية شخصية في "البحيرة" بولاية نهر النيل بالسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 500 حقيبة مواد عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية البحيرة بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 2.967 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 400 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية دنقلا بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 2.300 فرد، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات النظافة الصحية الشخصية العاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.