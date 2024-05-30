"الأرصاد" يعلن جاهزيتَه لإطلاق تمرين "رصد 4"

ويتطلّع المركز إلى تحقيق عدد من المخرجات من خلال هذا التمرين؛ ومنها: تعزيز القدرة على التعامل مع الظروف الجوية الطارئة بكفاءة، وتحسين الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير الخطط والإجراءات لتعزيز الجاهزية في المستقبل.