"الأرصاد" يعلن جاهزيتَه لإطلاق تمرين "رصد 4"

أعلن المركزُ الوطني للأرصاد اكتمالَ استعداداته لإطلاق تمرين "رصد 4"؛ لتعزيز الجاهزية والتأهُّب لموسم حج عام 1445هـ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية العاملة في الحج.
وقال مدير الأزمات والكوارث بالمركز محمد البكري: إن الهدف من هذا التمرين تعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة الظواهر الجوية الشديدة، واختبار آليات الإبلاغ، وضمان وضوحها ووصولها في الوقت المناسب.
وأضاف: أن التمرين يشهد مشاركةَ الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعاون والتنسيق السلس وتجربة آليات الإبلاغ والتنسيق وتقييم النتائج واستخلاص الدروس؛ لتحسين الاستعداد لحالات الطوارئ؛ تعزيزًا للسلامة العامة وحماية الممتلكات.
ويتطلّع المركز إلى تحقيق عدد من المخرجات من خلال هذا التمرين؛ ومنها: تعزيز القدرة على التعامل مع الظروف الجوية الطارئة بكفاءة، وتحسين الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير الخطط والإجراءات لتعزيز الجاهزية في المستقبل.
يذكر أن المركز يعمل بصفته الجهةَ المخوّلة بإعلان حالة الطقس والمراقبة والإبلاغ عن الظواهر الجوية، على التطوير المستمرّ لخدماته وبرامجه؛ وذلك بما يحقّق للمركز والجهات المستفيدة والمجتمع أقصى درجات الدقّة، عبر أفضل التقنيات، ودعم المستفيدين للتعامل الأمثل مع الظواهر الجوية، بإدارة الأزمات والطوارئ.