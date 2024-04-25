المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعلن الموافقة على إنشاء إدارة الإشراف الفني

وتأتي هذه الجهود ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية للقطاع غير الربحي في المملكة، وستعمل هذه الإدارة وفق منظومة متكاملة تُسهم في تعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية، وذلك من خلال عدد من المهام المرتبطة بأداء الإدارة وعلى رأسها تأسيس الكيانات غير الربحية، والإشراف والمتابعة، بالإضافة إلى تمكين منظمات القطاع من معالجة الاحتياج التنموي بتأهيل وتطوير وبناء قدرات المنظمات غير الربحي ليُحقق القطاع تطلعات رؤية المملكة 2030.