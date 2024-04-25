المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعلن الموافقة على إنشاء إدارة الإشراف الفني

أعلن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي موافقته على نقل اختصاص الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية ذات التصنيف "دعم العمل الخيري" من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتشرف هذه الإدارة على المنظمات المندرجة تحت ثلاثة تصنيفات؛ منها خدمات تقديم الدعم المالي، وخدمات تقديم الدعم الإداري والفني، وتشجيع ودعم العمل التطوعي.
وتأتي هذه الجهود ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية للقطاع غير الربحي في المملكة، وستعمل هذه الإدارة وفق منظومة متكاملة تُسهم في تعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية، وذلك من خلال عدد من المهام المرتبطة بأداء الإدارة وعلى رأسها تأسيس الكيانات غير الربحية، والإشراف والمتابعة، بالإضافة إلى تمكين منظمات القطاع من معالجة الاحتياج التنموي بتأهيل وتطوير وبناء قدرات المنظمات غير الربحي ليُحقق القطاع تطلعات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعمل مع منظومة حكومية متكاملة ممثلة في الوحدات الإشرافية التي تُشكل أذرع المركز وممكنة للقطاع في أكثر من 28 جهة حكومية.