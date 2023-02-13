ولي عهد الكويت يستقبل "الفالح" ويستعرضان العلاقات الثنائية

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، اليوم، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بمناسبة زيارته للكويت.