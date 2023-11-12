"غزة في دائرة الضوء".. ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن قمة الرياض لإنهاء الحرب؟

اهتمت الصحف العالمية بمتابعة تفاصيل القمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة الرياض، بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأقيمت القمة استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض يوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 11 نوفمبر 2023م، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
وعلى الجانب الآخر، كانت أخبار القمة العربية بالمملكة تتصدر اهتمامات أهم الصحف العالمية؛ وهو ما نرصده في السطور التالية.
وصفت قناة nbcnews الأمريكية، القمة العربية والإسلامية بالرياض بأنها "استثنائية؛ استجابةً للظروف غير المسبوقة في غزة"، أما موقع "الصفحة الأولى لإيران"، فأبرز البيان الختامي للقمة الذي أدان "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال"، مع الدعوة إلى وقف الحرب ورفض تبريرها بأنها دفاع عن النفس.
وتحت عنوان "غزة في دائرة الضوء مع اجتماع الكتل العربية والإسلامية في السعودية"، كتبت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن القادة العرب والرئيس الإيراني اجتمعوا في السعودية لإجراء محادثات عن غزة، ودعوا إلى وقف إطلاق النار.
ومن جانبها، ركزت وكالة أنباء "رويترز" على الدور السعودي في القمة؛ حيث أوضحت أن المملكة دعت إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، ورفضت تبرير إسرائيل لتصرفاتها ضد الفلسطينيين بأنها دفاع عن النفس؛ مشيرة إلى أن السعودية سعت إلى الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إنهاء الأعمال العدائية في غزة، وأن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جمع الزعماء العرب والمسلمين لتعزيز هذه الرسالة.
كما نقلت الوكالة كلمة الأمير محمد بن سلمان التي أكد خلالها "إدانة المملكة ورفضها القاطع لهذه الحرب الهمجية ضد أشقائنا في فلسطين"؛ مضيفًا: "إننا أمام كارثة إنسانية تُثبت فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية".
أما موقع "فرانس 24"؛ فقد أورد انتقاد المملكة لـ"المعايير المزدوجة" في استجابة العالم لحرب إسرائيل وحماس؛ مشيرة إلى أن الاحتلال يتمتع بحصانة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي.
كما ذكرت ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مؤتمر صحفي عقب القمة، حينما قال: "نحن نشاهد ونراقب المعايير المزدوجة ونقوم بإعادة التقييم استنادًا في ذلك لمصداقية الأنظمة الدولية. إذا لم يكن هناك التزام ملزم للجميع بهذه المبادئ؛ فمن الصعب التحدث عن هذه المبادئ كمبادئ موحدة".
واهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بإبراز دلالات حضور إيران للقمة العربية الإسلامية في السعودية؛ حيث أشارت إلى أن "زعماء البلدين الإسلاميين قد وضعوا عداواتهم التاريخية جانبًا لتقديم موقف موحد ضد الحرب الإسرائيلية على غزة".
كما وصفت الصحيفة إيران والمملكة بـ"الخصمين الإقليميين اللذين استعادا العلاقات الدبلوماسية في وقت سابق من هذا العام بعد سنوات من العداء؛ ليقوما بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية غير المشروطة إلى القطاع".
وفي نفس الإطار تَحدث موقع "dw" الألماني، والذي أوضح أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصل إلى المملكة العربية السعودية ليكون أول رئيس إيراني يزور المملكة منذ سنوات، بعد ذوبان الجليد بين الخصمين منذ فترة طويلة في وقت سابق من هذا العام؛ مما أدى إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية.
كما أوضح الموقع الألماني أن سمو ولي العهد السعودي أدان "ما يواجهه قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف للمدنيين وانتهاكات للقانون الدولي من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، في تعليقه على الصراع.