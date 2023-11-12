"غزة في دائرة الضوء".. ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن قمة الرياض لإنهاء الحرب؟

ومن جانبها، ركزت وكالة أنباء "رويترز" على الدور السعودي في القمة؛ حيث أوضحت أن المملكة دعت إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، ورفضت تبرير إسرائيل لتصرفاتها ضد الفلسطينيين بأنها دفاع عن النفس؛ مشيرة إلى أن السعودية سعت إلى الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إنهاء الأعمال العدائية في غزة، وأن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جمع الزعماء العرب والمسلمين لتعزيز هذه الرسالة.