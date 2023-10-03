أكثر من 16 ألف خدمة قدّمتْها جمعية "كهاتين" في شهر سبتمبر 2023

وأوضح مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع، أن مجموع الدعم المقدم بلغ "3,387,937" ريالًا موزّعًا بين كفالات الأيتام وتوزيع المساعدات المادية والعينية، وإقامة البرامج والأنشطة للأيتام وأسرهم. وقدمت الجمعية في ذات الشهر عددًا من البرامج والخدمات التي ترتكز على الخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي؛ حيث استمرّت الجمعية في تقديم الخدمات التنموية للأيتام عبر زياراتٍ عدة؛ أبرزها مشاركة الأبناء في أحد فروع شركة البيك للمأكولات السريعة وتقديمهم للخدمات للعملاء، والذي لاقى إعجابًا كبيرًا من قبل الزوار للمطعم، وبدوره ترك أثرًا كبيرًا في الأبناء المشاركين في اكتسابهم الثقة بأنفسهم.