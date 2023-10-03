أكثر من 16 ألف خدمة قدّمتْها جمعية "كهاتين" في شهر سبتمبر 2023

أعلنت الجمعيةُ الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، عن تقديمها عدد "16,365" خدمة خلال شهر سبتمبر 2023م، موزّعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف؛ وذلك في إطار سعي الجمعية إلى توفير الرعاية الشاملة للأيتام وأسرهم.
وأوضح مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع، أن مجموع الدعم المقدم بلغ "3,387,937" ريالًا موزّعًا بين كفالات الأيتام وتوزيع المساعدات المادية والعينية، وإقامة البرامج والأنشطة للأيتام وأسرهم. وقدمت الجمعية في ذات الشهر عددًا من البرامج والخدمات التي ترتكز على الخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي؛ حيث استمرّت الجمعية في تقديم الخدمات التنموية للأيتام عبر زياراتٍ عدة؛ أبرزها مشاركة الأبناء في أحد فروع شركة البيك للمأكولات السريعة وتقديمهم للخدمات للعملاء، والذي لاقى إعجابًا كبيرًا من قبل الزوار للمطعم، وبدوره ترك أثرًا كبيرًا في الأبناء المشاركين في اكتسابهم الثقة بأنفسهم.
من جانب آخر، ومن خلال مسار القبول المجتمعي، فقد حظي أبناؤها بالمشاركة من خلال فعاليات اليوم الوطني 93، والذي شارك فيه حوالي 800 يتيم/ـة على مدى 3 أيام، في غرفة مكة للفعاليات والمعارض، وحي حراء الثقافي، والمشاركة في افتتاح المكتب التعريفي للجمعية في محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، ومشاركة الزوار احتفاليات اليوم الوطني وتقديمهم للهدايا التي تأتي وفقًا لأهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية.