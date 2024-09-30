سفير المملكة بأذربيجان يستعرض مع وفد "الغرف السعودية" استكشاف الفرص الاستثمارية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي، في باكو اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي والوفد المرافق له، الذي يزور أذربيجان بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة مع قطاع الأعمال.