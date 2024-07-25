بعد إصابته في العين اليمنى.. استخراج جسم غريب حاد من شبكية مقيم بالمدينة

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة العيون بمركز العيون التخصصي بالمدينة المنورة من إنقاذ عين مقيم من الجنسية البنغلاديشية في العقد الثاني من العمر تعرض لإصابة قوية في العين اليمنى.
وأوضح تجمع المدينة المنورة أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى أحد العام، بعد أن أصيب إصابة عمل بجهاز قاذف الدبابيس الآلي، حيث ارتدت قطعة دبوس معدني إلى عينه اليمنى، ولم يكن مرتدياً أي نوع من أنواع وسائل حماية الوجه والرأس.
وبين التجمع الصحي أن الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة أظهرت وجود جسم معدني اخترق القرنية ثم القزحية وعدسة العين، حتى استقر الجسم المعدني في شبكية العين، نتج عن ذلك فتح العين اليمنى وخروج سائل العين للخارج.
وأضاف التجمع أنه جرى على الفور إسعاف المريض من خلال إجراء التدخل الأولي بإصلاح سطح القرنية بالخياطة المجهرية، ومن ثم إجراء عملية الإصلاح الثانوي بإزالة العدسة المعتمة واستخراج الجسم الغريب من شبكية العين تكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث تحسن النظر وجودة الإبصار بشكل كبير.