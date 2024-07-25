بعد إصابته في العين اليمنى.. استخراج جسم غريب حاد من شبكية مقيم بالمدينة

وأوضح تجمع المدينة المنورة أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى أحد العام، بعد أن أصيب إصابة عمل بجهاز قاذف الدبابيس الآلي، حيث ارتدت قطعة دبوس معدني إلى عينه اليمنى، ولم يكن مرتدياً أي نوع من أنواع وسائل حماية الوجه والرأس.