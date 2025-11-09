أمانة العاصمة المقدسة تستعرض مشاريعها الذكية في مؤتمر ومعرض الحج 2025

في إطار جهودها لتعزيز جاهزيتها التشغيلية، شاركت أمانة العاصمة المقدسة في مؤتمر ومعرض الحج 2025، المُقام خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر في "سوبر دوم" بمدينة جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حيث استعرضت الأمانة أبرز مشاريعها التشغيلية والمبادرات الذكية المُنفَّذة لخدمة ضيوف الرحمن وسكان وزوار مكة المكرمة.