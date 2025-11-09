أمانة العاصمة المقدسة تستعرض مشاريعها الذكية في مؤتمر ومعرض الحج 2025

في إطار جهودها لتعزيز جاهزيتها التشغيلية، شاركت أمانة العاصمة المقدسة في مؤتمر ومعرض الحج 2025، المُقام خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر في "سوبر دوم" بمدينة جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حيث استعرضت الأمانة أبرز مشاريعها التشغيلية والمبادرات الذكية المُنفَّذة لخدمة ضيوف الرحمن وسكان وزوار مكة المكرمة.
وأكدت الأمانة أن جناحها في المعرض يُسلط الضوء على مبادرات نوعية تُسهم في رفع كفاءة الأعمال الميدانية وتوظيف الحلول التقنية، لبناء منظومة حضرية متطورة تستجيب لتحديات التوسع العمراني، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة داخل المدن.
وأوضحت الأمانة أن خططها التطويرية تُركز على رفع مستوى النظافة والصيانة التشغيلية، وتحديث شبكات الطرق والمرافق العامة، وتعزيز منظومة الاستجابة الذكية للطوارئ، بما يضمن بيئة حضرية آمنة ومستقرة ويُحسِّن تجربة الحجاج والمعتمرين.
وبيَّنت أن من أبرز أهدافها رفع كفاءة المشهد الحضري عبر التوسع في الرقعة الخضراء وتطبيق المعايير البيئية المتقدمة، مع المحافظة على الهوية العمرانية لمكة المكرمة وخصوصيتها الروحانية.
وفي إطار التحول الرقمي، أشارت الأمانة إلى اعتمادها أنظمة ذكية لمراقبة النظافة وإدارة النفايات وتحسين البنية التحتية، من خلال تتبع لحظي للعمليات الميدانية، وتقديم خدمات استباقية ترفع كفاءة الأداء وتُسرِّع الاستجابة للتحديات خلال أوقات الذروة.
واختتمت الأمانة بالتأكيد على أن مشاركتها في المؤتمر تأتي دعمًا للتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير منظومة الخدمات البلدية بأساليب ابتكارية ومستدامة، بما يعكس مكانة مكة المكرمة كوجهة روحانية عالمية رائدة.