هيئة المحامين توقّع اتفاقية شراكة لإقامة المؤتمر السعودي للقانون

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار رغبة الطرفين في تنمية وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وتماشيًا مع خطة الهيئة الإستراتيجية للأعوام 2022م-2026م، وتفعيلًا لدورها في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات الصلة بمهنة المحاماة، وإسهامًا في تحقيق رؤية برهان المعرفة للارتقاء بالقطاع القانوني وتنمية أعماله ودعم الممارس المهني.