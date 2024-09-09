"القصبي" من بريدة: أحيِّي ثقافة مجتمع القصيم "لا عيب في العمل"

بدوره، قدّم رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، الذي استضاف الوزير والوفد المرافق له، بمزرعته الخاصة "العزيزية" بمدينة بريدة، مساء أمس، وقدّم شكره وتقديره له؛ على عنايته واهتمامه، وعمله وتوجيهاته المستمرة، التي تؤكد أهمية أن تضع الغرف على مستوى المملكة، أولوياتها وترتب أدوارها لتكون بيئة جاذبة تبني الثقة في كل القطاعات؛ حتى تتحقق المستهدفات التنموية والاستثمارية المأمولة.