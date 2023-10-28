"مدار" توقّع اتفاقيات بقيمة تجاوزت النصف مليار ريال سعودي في "مؤتمر سلاسل الإمداد" بنسخته الخامسة

اختتمت شركةُ "مدار للحلول اللوجستية" مشاركتَها كشريك ذهبي في مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية" والمعرض المصاحب له، في فندق الفورسيزون في مدينة الرياض، والذي استمرّ يومَي 22-23 أكتوبر من عام ٢٠٢٣.
وافتتح المعرضَ معالي وزير النقل أ. صالح الجاسر، ومعالي وزير الصناعة أ. بندر الخريف، وسط حضور كبير من المهتمّين والمتخصّصين بقطاع الخدمات اللوجستية.
وكانت شركة "مدار للحلول اللوجستية الرقمية" قد شاركت من خلال جناح شهد حضورًا وتفاعلًا مميزًا من المهتمّين والخبراء في القطاع؛ حيث كان في استقبالهم: أ. صالح الفرحان الرئيس التنفيذي لشركة مدار، التي بدورها توفّر منظومةً متكاملة من الحلول الرقمية الابتكارية لقطاع الخدمات اللوجستية.
وتمّ تكريم منصّة مدار للحلول اللوجستية الرقمية من قِبل معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ومعالي وزير الصناعة أ. بندر الخريف، ممثلة في رئيسها التنفيذي أ. صالح الفرحان، الذي عبّر عن سعادته بالتكريم قائلًا: "إن التكريم يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها مدار، ونظيرًا للسعي المتواصل لتحسين مستوى خدمة النقل التجاري، وتوفير منظومة متكاملة من الحلول والعمليات اللوجستية الرقمية التي تعزّز الكفاءة التشغيلية وترفع القدرة التنبؤية بين العرض والطلب بأفضل تكلفة وأسرع وقت استجابة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة: أن "مدار" تفخر بالمشاركة كشريك ذهبي في المؤتمر بنسخته الخامسة من خلال منصة مدار للحلول اللوجستية الرقمية؛ لما يحملونه على عاتقهم من مهامّ تأتي في مقدمتها خدمة قطاع الخدمات اللوجستية ودعم كل السبل لتطويره وتعزيز قوته.
وإن المؤتمر والمعرض مكّن الشركة من تقديم خدماتها وحلولها المؤتمتة التي ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ في عالم الخدمات اللوجستية من خلال الخدمات المبتكرة والكثير من المزايا من حيث التكلفة، وتحسين الإنتاجية، والرؤية الدقيقة للعمليات، وآليات التتبّع الرقمي للشاحنات، وإدارة جميع احتياجات العملاء اللوجستية عبر منصة واحدة.
وكانت الشركة ممثلة في الرئيس التنفيذي أ. صالح الفرحان، قد وقّعت خلال المؤتمر والمعرض المصاحب اتفاقياتٍ وعقودًا ضخمة تجاوزت قيمتها "النصف مليار ريال سعودي"، وكانت أولى الاتفاقيات مع شركة "تبادل" التي مثّلها في التوقيع الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار أ. تركي الخريف؛ بهدف تطوير الحلول اللوجستية الرقمية وخدمة القطاع في الموانئ.
كما وقّعت شركةُ مدار مذكرةَ تفاهم مع شركة "نوبكو" التي مثّلها الرئيس التنفيذي أ. فهد الشبل، وجرى التوقيع على المذكرة بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان الاستثمارية المهندس عبدالله العبيكان.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير الخدمات اللوجستية الرقمية في القطاع الصحي والأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة.
وتمّ توقيع الاتفاقية الثالثة مع شركة إسماعيل أبو داود وبروكتر أند غامبل؛ حيث مثّل الشركةَ في التوقيع أ. تركي بن معمر المدير العام شركة إسماعيل أبو داود وبروكتر أند غامبل في المملكة؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى التعاون لتقديم خدمات لوجستية رقمية ابتكارية تسهم في رفع الكفاءة في القطاع اللوجستي.
وجاءت الاتفاقية الرابعة مع شركة أسمنت اليمامة بهدف تعزيز الحلول الرقمية وتطوير الخدمات اللوجستية في قطاع الأسمنت بمعايير صديقة للبيئة في المملكة.
وختم الفرحانُ مشاركتَهم في المؤتمر والمعرض المصاحب قائلًا: "إن مشاركة شركة مدار الرائدة في القطاع اللوجستي والسعودية المنشأ، تجسّد رؤية وطموح وعزم وكفاءة فريقهم، كما تعكس التزامَ الشركة بربط منصّة مدار بالعالم من خلال الخدمات والحلول اللوجستية الرقمية المبتكرة، وأن المعرض شكّل فرصةً لمشاركة الشركة خبراتها وحلولَها المؤتمتة والمبتكرة في القطاع بأبرز خدمات الشركة".
وأضاف قائلًا: إن مدار تسعى إلى مواصلة التقدم، وتطمح إلى تحقيق أهداف ضخمة تحقّق رؤية شركة مدار كشركة رائدة في القطاع اللوجستي. كما أشار إلى أن مشاركتهم الذهبية لهذا المؤتمر تأتي كونه أكبرَ تجمع لصناع القرار في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية محليًّا وعالميًّا.
والجدير بالذكر أن مشاركة وزيرَي النقل والصناعة أكدت على هذه الأهمية، وتكريمهم لمنصة مدار تأكيد لريادة المنصة وتحفيز وتشجيع على مواصلة التميز والنجاح.