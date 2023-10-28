"مدار" توقّع اتفاقيات بقيمة تجاوزت النصف مليار ريال سعودي في "مؤتمر سلاسل الإمداد" بنسخته الخامسة

وتمّ تكريم منصّة مدار للحلول اللوجستية الرقمية من قِبل معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ومعالي وزير الصناعة أ. بندر الخريف، ممثلة في رئيسها التنفيذي أ. صالح الفرحان، الذي عبّر عن سعادته بالتكريم قائلًا: "إن التكريم يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها مدار، ونظيرًا للسعي المتواصل لتحسين مستوى خدمة النقل التجاري، وتوفير منظومة متكاملة من الحلول والعمليات اللوجستية الرقمية التي تعزّز الكفاءة التشغيلية وترفع القدرة التنبؤية بين العرض والطلب بأفضل تكلفة وأسرع وقت استجابة.