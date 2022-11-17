نون تطلق "جولازو" أول لعبة لتوقعات نتائج المباريات في المنطقة

يمكن لجميع العملاء في السعودية والإمارات ومصر لعب جولازو مجاناً على تطبيق نون من تاريخ 17 نوفمبر وحتى نهائيات كأس العالم، حيث سيتمكّن المشاركون من توقّع نتائج المباريات والفرق الفائزة خلال بطولة كأس العالم القادمة، والحصول على فرصة الفوز برصيد مسترجع على نون. كلما زاد عدد اللاعبين، زادت قيمة الرصيد المسترجع، فكل مباراة هي فرصة للفوز.