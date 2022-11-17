نون تطلق "جولازو" أول لعبة لتوقعات نتائج المباريات في المنطقة

● يمكن لجميع العملاء في السعودية والإمارات ومصر الاستمتاع بلعبة جولازو المجانية على تطبيق نون.
● يتمكن العملاء الفائزين بتوقعاتهم للنتائج الصحيحة خلال بطولة كأس العالم القادمة الفوز برصيد مسترجع على نون.
● كلما زاد عدد العملاء اللاعبين، زادت قيمة الرصيد المسترجع، فكل مباراة هي فرصة للفوز.
● يحصل العملاء العشرة الأوائل في لوحة النتائج على رصيد نون بقيمة 10,000 ر.س في نهاية البطولة.
● اللعبة متاحة الآن على تطبيق نون من تاريخ 17 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.
تطلق نون، المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط خلال أكبر عروض الجمعة الصفراء، أول لعبة لتوقعات نتائج المباريات في المنطقة، مع فرص الفوز برصيد مسترجع بقيم ضخمة وجائزة كبرى بقيمة 10000 ر.س رصيد من نون.
يمكن لجميع العملاء في السعودية والإمارات ومصر لعب جولازو مجاناً على تطبيق نون من تاريخ 17 نوفمبر وحتى نهائيات كأس العالم، حيث سيتمكّن المشاركون من توقّع نتائج المباريات والفرق الفائزة خلال بطولة كأس العالم القادمة، والحصول على فرصة الفوز برصيد مسترجع على نون. كلما زاد عدد اللاعبين، زادت قيمة الرصيد المسترجع، فكل مباراة هي فرصة للفوز.
قال أنمول جين، من قسم الاستراتيجة الرقمية والنمو: "كمنصة أنشئت في الشرق الأوسط، نشارك مجتمعاتنا المحلية في حب كرة القدم وطاقتها الاستثنائية خاصة خلال الفترة القادمة".
ويتابع: "تزامناً مع أجواء عروض الجمعة الصفراء الحماسية، أطلقت نون لعبة جولازو كأول لعبة توقعات لنتائج مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط وأفريقيا لتمنح عملائها تجربة استثنائية وفرصة إضافية لزيادة مدّخراتهم والفوز. كما سيستفيد شركاء نون من البائعين في زيادة ظهور منتجاتهم حيث تعمل جولازو على زيادة الزيارات وحركة المرور في التطبيق".
يطلق على العشرة الفائزين، متصدري لوحة نتائج لعبة جولازو اسم "أفضل لاعب" حيث يحصلون على رصيد من نون بقيمة 10,000 ر.س، بينما سيحصل الفائزون الثلاثة على قمصان نيوكاسل يونايتد 22/23. يتم الإعلان عن الفائزين في نهاية كأس العالم.
تبدأ عروض الجمعة الصفراء من نون في تاريخ 20 نوفمبر وتستمر حتى منتصف ليل 27 من نفس الشهر، حيث تشمل العروض على خصومات استثنائية تصل إلى 80% على جميع الفئات. ترتبط عروض الجمعة الصفراء والتي تأتي كأكبر حدث تسوق في الشرق الأوسط، بحدث التسوق العالمي، الجمعة السوداء.
سيتمكن شركاء نون في البيع من الوصول إلى ملايين العملاء من خلال منصة نون وقنواتها التسويقية وشبكتها اللوجستية والتنفيذية الضخمة في المنطقة.