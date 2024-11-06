كأحد أهم الأحداث العالمية بالمجال.. "الربط الجوي" يشارك في مؤتمر "كابا أسيا"

شارك برنامج الربط الجوي اليوم، في أعمال مؤتمر كابا أسيا "CAPA" بمدينة هونغ كونغ، أحد أهم المؤتمرات للالتقاء بقادة مجال الطيران في العالم.
واستعرض المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال جلسة حوارية بعنوان "تطورات الطيران العالمي وتأثيرها على مستقبل الطيران في آسيا"، الفرص والخدمات التي تقدمها منظومتا السياحة والطيران للدخول إلى السوق السعودي.
وبيّن أنه في ظل تلبية الطلب المتنامي في الحركة الجوية الى المملكة، سيُسهم البرنامج من خلال تطوير المسارات للوصول لمطارات المملكة الـ 29 ، إلى جانب استحداث مسارات جوية جديدة مباشرة، وذلك تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للسياحية للوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030.
يذكر أن برنامج الربط الجوي أُطلِق عام 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية.
ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران؛ لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.