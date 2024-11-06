كأحد أهم الأحداث العالمية بالمجال.. "الربط الجوي" يشارك في مؤتمر "كابا أسيا"

وبيّن أنه في ظل تلبية الطلب المتنامي في الحركة الجوية الى المملكة، سيُسهم البرنامج من خلال تطوير المسارات للوصول لمطارات المملكة الـ 29 ، إلى جانب استحداث مسارات جوية جديدة مباشرة، وذلك تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للسياحية للوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030.