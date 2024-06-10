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"البديوي" يرحب بقرار مجلس الأمن لاعتماد الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

شدد على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لإقامة الدولة المستقلة
أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي
أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، باعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن اعتماد هذا القرار سيسهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكر أن دول المجلس ترحب بالجهود الإقليمية والدولية كافة لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين، وثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق، مؤكداً المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

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