الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية إستونيا ويوقعان اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية إستونيا السيد ماركوس تساهكنا.
وجرى خلال الاستقبال بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية إستونيا، ومناقشة سبل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وأهمية مواصلة التنسيق المستمر وتعزيز العلاقات بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.
عقب اللقاء، وقع وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية إستونيا، اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، وذلك رغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتطوير التعاون ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والتكنولوجية وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الخضراء والصناعات البترولية والبتروكيميائية والزراعية والصحية وغيرها.
حضر الاستقبال سفيرة خادم الحرمين الشريفين غير المقيمة لدى جمهورية إستونيا نسرين بنت حمد الشبل.