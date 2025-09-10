الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية إستونيا ويوقعان اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين

عقب اللقاء، وقع وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية إستونيا، اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، وذلك رغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتطوير التعاون ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والتكنولوجية وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الخضراء والصناعات البترولية والبتروكيميائية والزراعية والصحية وغيرها.