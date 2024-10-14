توقيع مذكرة تعاون بين "الجيومكانية" و"هيئة النقل" ضمن المنتدى اللوجستي العالمي

وتضمّنت المذكرة سعي الجهتين لبناء وتطوير القدرات الوطنية وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات المشتركة، وتبادل الخبرات ودعم الدراسات والأنشطة البحثيّة.

وقد مثّل الجيومكانية في التوقيع على مذكرة التعاون سعادة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بينما وقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للنقل معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل.

يشار إلى أن الجيومكانية تعمل -وفقًا لتنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة؛ بما يحقّق الجودة وتحسين الأداء.

وتعد الهيئة العامة للنقل السلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة.