توقيع مذكرة تعاون بين "الجيومكانية" و"هيئة النقل" ضمن المنتدى اللوجستي العالمي

وقّعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للنقل، ضمن أعمال المنتدى اللوجستي العالمي الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة 12-14 من أكتوبر الجاري.
وتأتي مذكرة التعاون لتعزيز التكامل بين القطاع الجيومكاني ومنظومة النقل؛ متضمّنةً سعي الجهتين لتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في صناعة ومراقبة جودة وسلامة الأنشطة الحيوية للنقل السككي والبحري والبري بالمملكة، وتمكين القرارات اللوجستية الذكية والحلول الجيومكانية المبتكرة لتدعيم الخدمات اللوجستية المتكاملة والمستدامة، وتعزيز استخدامات الذكاء الجيومكاني في التطبيقات ذات الصلة بأنشطة النقل، إضافةً إلى تبادل البيانات والمعلومات والخدمات والتقنيات الجيومكانية، وربط الهيئة العامة للنقل بالمنصة الجيومكانية الوطنية للاستفادة منها، إضافةً إلى استفادتها من منتجات وخدمات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية.
وتضمّنت المذكرة سعي الجهتين لبناء وتطوير القدرات الوطنية وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات المشتركة، وتبادل الخبرات ودعم الدراسات والأنشطة البحثيّة.
وقد مثّل الجيومكانية في التوقيع على مذكرة التعاون سعادة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بينما وقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للنقل معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل.
يشار إلى أن الجيومكانية تعمل -وفقًا لتنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة؛ بما يحقّق الجودة وتحسين الأداء.
وتعد الهيئة العامة للنقل السلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة.