عن استيراد المستهلكين لسياراتهم من الخارج.. "نسيب": قرار صائب يخلص المواطنين من استغلال الوكلاء

وفي مقاله "الوكلاء.. واستيراد السيارات!!" بصحيفة "المدينة"، ييقول نسيب: "في مؤتمر التواصل الحكومي، قال معالي وزير التجارة هذه الجملة الهامة جدًا: (استيراد السيارات ليس مقصوراً على وكلاء السيارات فقط، وبإمكان المستهلكين الاستيراد)، هذه الجملة هي قرارٌ سوف يفتح آفاقًا أرحبَ للمواطنين، الذين بالفعل عانوا ويعانون كثيراً مع ومن جُلِّ وكلاء السيارات، وأسعارهم المبالغ فيها، والمواصفات التي هي أدنى وأقل بكثير من مواصفات دول أخرى، كأوروبا مثلاً، متناسين أن الزمن اختلف، ووعي المستهلك تطوَّر حتى أصبح يقارن بين الأسعار وبين المواصفات، وكلنا يرى ما تبثّه أدوات التواصل التي شرعت أبواب المعرفة، ومنحت المستهلك فرصاً أكبر ليرى ذات السلعة والفرق بينها هنا وهناك".