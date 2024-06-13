قفزات لا تعرف المستحيل.. كيف قادت السعودية الثورة التقنية الأسرع في تاريخ المنطقة؟

وعلى الرغم من أن المصدرين الأمريكيين غير مطالبين بتعيين وكيل أو موزع سعودي محلي للبيع للشركات السعودية، إلا أن هناك توصيات، بضرورة أن تفكر الشركات في الشراكة مع شركة محلية لمراقبة الفرص التجارية بشكل أفضل، والتنقل بين لوائح الاستيراد والاختبار القياسي، وتحديد مبيعات القطاع العام. وفرص التعاقد، ما يعني أن السوق السعودية باتت جاذبة للاستثمارات في قطع التقنية، مما يجعلها مؤهلة لأن تصبح واحدة من أفضل الأسواق العالمية.