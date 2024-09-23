شاهد.. بدء العروض الجوية في سماء الرياض احتفاءً باليوم الوطني

وتُنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات ف - 15 إس أي و ف - 15 سي و تورنيدو و تايفون في الرياض، وجدة، والخبر، والخفجي، والجبيل، والدمام، والأحساء، وعسير، وجازان، وتبوك، والطائف، والباحة، والخرج، ونجران، والجوف، وتبوك إلى جانب عروضها الأرضية في عدد من القواعد الجوية، فيما سيشارك فريق الصقور السعودية بتنفيذ تشكيلات وعروض جوية متنوعة.