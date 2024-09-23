شاهد.. بدء العروض الجوية في سماء الرياض احتفاءً باليوم الوطني

انطلقت العروض الجوية في سماء الرياض احتفاء باليوم الوطني السعودي 94.
وكشفت العروض الجوية عن مدى احترافية الطيران العسكري السعودي.
يشار إلى أن وزارة الدفاع، ممثلةً في أفرع القوات المسلحة، تشارك بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 94، التي ستُنفَّذ في عدد من مناطق المملكة.
وتُنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات ف - 15 إس أي و ف - 15 سي و تورنيدو و تايفون في الرياض، وجدة، والخبر، والخفجي، والجبيل، والدمام، والأحساء، وعسير، وجازان، وتبوك، والطائف، والباحة، والخرج، ونجران، والجوف، وتبوك إلى جانب عروضها الأرضية في عدد من القواعد الجوية، فيما سيشارك فريق الصقور السعودية بتنفيذ تشكيلات وعروض جوية متنوعة.
وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية بعدد من الأنشطة ضمن فعاليات اليوم الوطني في الرياض وجدة والجبيل وعدد من القواعد البحرية، حيث تنظم مسيرة للدراجين في بوابة الدرعية في الرياض، وتنفذ في جدة استعراضًا للقطع البحرية، وعرضًا جويًا بطائرة صقر البحر، وآخر لعملية إنزال غواصين، وعرض لفصيل النخبة، ومسيرة للعربات العسكرية وأخرى لأبناء شهداء القوات البحرية، وستنظم معرضًا للأسلحة والمعدات، وعرضًا ليليًا لسفن جلالة الملك.