من عرفات الله .. حجاج حملة "كيان": الحمد لله الذي بلغنا هذا اليوم شعورنا لا يوصف

وقد قدمت لنا الجمعية محاضرة عن الحج قبل سفرنا واستفدنا منها كثيرًا حيث تضمنت فضل الحج في الكتاب والسنة وبيان حكمه المشروعية التي أمر الله بها والمنافع التي يحصل عليها المسلمون من الحج وتقوية صلة العبد بربه. ووزعوا علينا حقيبة الحج أيضًا جزاهم الله خير الجزاء، ونحن اليوم في عرفات الله ندعو الله ونلبي ونكبر ونهلل ومرتاحين ولله الحمد، فكل الشكر لجمعية كيان والقائمين عليها.