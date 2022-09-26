برعاية المحافظ.. "الزلفي" تحتفل باليوم الوطني.. مسيرة وقصائد وأوبريت وكلمات وطنية

وأنصت الجميع لأوبريت (مملكة الأمان) من كلمات الشاعر علي بن سليمان الحميدي وأداء مجموعة من طلاب مدارس التعليم أعقبه لوحات استعراضية غنائية لمجموعة من طالبات مدارس التعليم بالمحافظة بعنوان (ذرى المجد) من كلمات الشاعر فهد بن جروان السلطان، ثم قصيدة أخرى للشاعرة ورد عبدالرحمن الخلف، كما كرم محافظ الزلفي الجهات الحكومية والجمعيات واللجان المشاركة في برنامج احتفالات اليوم الوطني لهذا العام، وفي ختام الحفل شارك محافظ الزلفي في العرضة السعودية.