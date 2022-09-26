برعاية المحافظ.. "الزلفي" تحتفل باليوم الوطني.. مسيرة وقصائد وأوبريت وكلمات وطنية

وصف محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي مناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله الأوفياء - رحمهم الله - بالذكرى العزيزة على قلوب الجميع .
وقال العتيبي في كلمته خلال رعايته احتفال محافظة الزلفي باليوم الوطني 92 تحت شعار (هي لنا دار): اثنان وتسعون عاماً تجلت فيها صور من ملاحم البناء والعطاء وارتقت فيها معاني الرخاء والسخاء. مرت على الماضي المجيد والحاضر الجديد والمستقبل المشرق السعيد .
وأضاف: "ببناء قوي متين من القائد المخلص العظيم المؤسس الشجاع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي أرسى دعائها وثبت استقرارها وتماسكها بتوحيد الصف بعد التفرق والشتات وجمع الكلمة بعد التفكك والضياع، وقضى على الظلم والجور، فكانت المملكة العربية السعودية مملكة الفخر والشرف العالمي الكبي . وتوالى من بعده أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله وسلمان العزم والحزم".
وتابع: "حق لنا جميعاً أن نفخر ونفاخر بتلك الملاحم الوطنية والمنجزات التاريخية، وفي هذا العهد الميمون في ظل قيادة مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ".
وأردف العتيبي: "بكل ثقة وثبات نُكمل مسيرة التنمية منطلقين نحو آفاق المجد وفق رؤية المملكة 2030 التي تتضافر جهود جميع أبناء هذا الوطن على تحقيق أهدافها، تلك الرؤية الواعدة والمشروع الشامل للنهضة العالمية والحضارية والتنموية والقوة الاستثمارية والتقنية والحلم السعودي التي أبهرت العالم بأكمله" .
وأقيم حفل اليوم الوطني بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة، على مسرح حديقة الطلاب الواقعة على طريق الملك فهد.
بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم ألقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي كلمته التي جدد من خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بهذه المناسبة الوطنية المجيدة .
ثم استمع الجميع لقصيدة وطنية للشاعر عبدالله بن صالح العامر بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئيًا لمبادرة محافظ الزلفي الوطنية والتي شارك بتنفيذها مدراء ورؤساء القطاعات الحكومية والأمنية من خلال رسائل وطنية تناولت في طرحها العديد من القيم التنموية والمشاريع الخدمية المستقبلية منطلقها الرؤية المباركة .
بعد ذلك ألقى الشاعر عبدالله بن عبدالعزيز الفرهود قصيدة وطنية نالت على استسحان وتفاعل الحضور، ثم شاهد الجميع عرضاً تمثيليًا لمجموعة طلابية تناولت مناسبة اليوم الوطني تفاعل معها الحضور ونالت استحسانهم .
وأنصت الجميع لأوبريت (مملكة الأمان) من كلمات الشاعر علي بن سليمان الحميدي وأداء مجموعة من طلاب مدارس التعليم أعقبه لوحات استعراضية غنائية لمجموعة من طالبات مدارس التعليم بالمحافظة بعنوان (ذرى المجد) من كلمات الشاعر فهد بن جروان السلطان، ثم قصيدة أخرى للشاعرة ورد عبدالرحمن الخلف، كما كرم محافظ الزلفي الجهات الحكومية والجمعيات واللجان المشاركة في برنامج احتفالات اليوم الوطني لهذا العام، وفي ختام الحفل شارك محافظ الزلفي في العرضة السعودية.
من جانب آخر شارك محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي ضمن مسيرة وطن التي نظمتها إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني 92 بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والسيارات الكلاسيكية شملت شوارع وميادين المحافظة.