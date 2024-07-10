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"عين" التعليمية تقدم محتوى صيفيًا ممتعًا ومفيدًا للأطفال عبر "عين روضتي"

رسوم متحركة وفواصل تثقيفية وتوعوية وأناشيد مُمتعة وقصص مسلية ومفيدة
"عين" التعليمية تقدم محتوى صيفيًا ممتعًا ومفيدًا للأطفال عبر "عين روضتي"

أتاحت قنوات "عين" التعليمية محتوى ثريًا ومتنوعًا، ورسومًا متحركة وفواصل تثقيفية وتوعوية وأناشيد مُمتعة وقصصًا مسلية ومفيدة للأطفال في الصيف عبر قناة "عين روضتي".

ومع المحتوى الثري المستمد من المناهج التعليمية السعودية والقيم والمبادئ الوطنية والدينية؛ أصبح الأطفال في مأمن تربويًا حول ما يتلقونه من علوم ومعارف، ستساعد الأطفال في تطوير شخصياتهم وتنمي مواهبهم وقدراتهم، وتطور من مهاراتهم الثقافية والفنية وتعزز فيهم الإبداع والابتكار وتسهم في تحسين اللغة العربية وتزرع فيهم حب الوطن.

وبإمكان الأمهات الوصول لتردد "عين روضتي" عبر قمر عربسات، وكذلك مشاهدة هذا المحتوى في القناة على "يوتيوب" في أي وقت وفي أي مكان.

قنوات عين التعليمية
قناة عين روضتي

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