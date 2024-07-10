"عين" التعليمية تقدم محتوى صيفيًا ممتعًا ومفيدًا للأطفال عبر "عين روضتي"

ومع المحتوى الثري المستمد من المناهج التعليمية السعودية والقيم والمبادئ الوطنية والدينية؛ أصبح الأطفال في مأمن تربويًا حول ما يتلقونه من علوم ومعارف، ستساعد الأطفال في تطوير شخصياتهم وتنمي مواهبهم وقدراتهم، وتطور من مهاراتهم الثقافية والفنية وتعزز فيهم الإبداع والابتكار وتسهم في تحسين اللغة العربية وتزرع فيهم حب الوطن.