427 مشروعًا وهوية.. "السواط" يرسم صورة عن الاستثمار والأنسنة بالباحة

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، لبرنامج "المشروع" الذي يقدمه عبدالله الأسمري عبر القناة السعودية؛ أن الباحة بمدنها المنتشرة بين سهول تهامة ومرتفعات السروات تعيش من سنوات في عمل مستمر لرفع جودة الحياة فيها، وقد رسمت أمانة المنطقة مفهومًا لتطوير المدن بالمنطقة يتوافق مع الهوية البصرية والعمرانية التي تمتاز بها المنطقة، والتي تجمع بين الإرث الحضاري والتراثي للباحة، وهذا من خلال أبرز تفاصيل مشاريع "أنسنة المدن" لتحويل الباحة ومدنها إلى واجهات حضارية مميزة وجاذبة للسكان والزوار، قادرة على تلبية شغفهم وتنمية مهاراتهم بخلق أسلوب حياة متوازن.