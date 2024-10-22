2.3 مليون كويتي زاروا المملكة.. والسعودية ومصر والهند يتصدرون المراكز الأولى

كشفت الأرقام الخاصة بأعداد زوار المملكة، أن أكثر من 2.3 مليون سائح كويتي زاروا السعودية في عام 2023؛ وبذلك جاءت الكويت ثاني أكبر مصدر للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة، بعد البحرين؛ حيث زار السعودية حوالى 3.4 ملايين سائح.
وكشفت "ويجو"، تطبيق السفر عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن بيانات أبرز وجهات السفر المفضلة للمسافرين من دولة الكويت لهذا العام.
وتضمنت أهم وجهات السفر التي استقطبت اهتمام المسافرين الكويتيين للعام الحالي وفقًا لتحليل "ويجو" كلًّا من مصر والهند والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والأردن والفليبين وتايلاند وباكستان والمملكة المتحدة.
وأوضحت "ويجو" أنها سجلت على مدار العام تفضيل المسافرين الكويتيين لتلك الدول كوجهات للزيارة وقضاء العطلات، وتوقع خبراء "ويجو" استمرار هذه الاتجاهات دون تغيير لبقية العام. ويُعزَى الإقبال على الوجهات المذكورة إلى عدة عوامل تتضمن الروابط العائلية القوية وخيارات السفر ميسورة التكلفة والاعتياد على تلك الوجهات.
وتشير تحليلات أخرى أجرتها "ويجو" إلى أن الألفة الثقافية تلعب دورًا محوريًّا في اختيار الوجهة؛ حيث تبرز وجهات كجورجيا وأذربيجان في أوروبا وإندونيسيا وماليزيا في آسيا، في قائمة أكثر الوجهات بحثًا هذا العام.
وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى "ويجو": "شهدنا نموًّا قويًّا في سوق السفر الكويتي بنسبة بلغت 14.69% في عمليات البحث مقارنة بالعام الماضي؛ مما يشير إلى إقبال ملحوظ ومتنامٍ على السفر الدولي".