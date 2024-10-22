2.3 مليون كويتي زاروا المملكة.. والسعودية ومصر والهند يتصدرون المراكز الأولى

وأوضحت "ويجو" أنها سجلت على مدار العام تفضيل المسافرين الكويتيين لتلك الدول كوجهات للزيارة وقضاء العطلات، وتوقع خبراء "ويجو" استمرار هذه الاتجاهات دون تغيير لبقية العام. ويُعزَى الإقبال على الوجهات المذكورة إلى عدة عوامل تتضمن الروابط العائلية القوية وخيارات السفر ميسورة التكلفة والاعتياد على تلك الوجهات.